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Güven’de sıcak saatler

'ta Güven Yalçın için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir 20 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Alman kulübü Hertha Berlin'in birkaç gün için de kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Güven’de sıcak saatler
Beşiktaş'ta Güven Yalçın için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir 20 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Alman kulübü Hertha Berlin'in birkaç gün için de kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

MERAK KONUSU
Beşiktaş Yönetimi'nin Güven Yalçın için yapılacak kiralama teklifine vereceği cevap ise merakla bekleniyor.

Güven ligin ilk devresinde bekleneni veremezken hayal kırıklığına yol açtı.

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