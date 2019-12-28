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  • 28.12.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 18:57

- Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında ile Antalyaspor, 47. kez karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında , evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Taylan, Ömer, Lemina, Seri, Feghouli, Falcao



Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

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