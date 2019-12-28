Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.







İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Taylan, Ömer, Lemina, Seri, Feghouli, Falcao







Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.