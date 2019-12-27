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Da Costa Aslan oldu

, 33 yaşındaki Manuel Da Costa ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, “’a gidiyorum” açıklamasını yaptı.

Da Costa Aslan oldu
Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması üzerine , Kongolu yıldızın alternatifini 'da buldu. Daha önce ve formalarını da giyen Da Costa'nın transferinde mutlu sona ulaşan , deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı. Marcao'nun partneri olacak olan Faslı stoperin önümüzdeki günlerde 'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Da Costa, attığı gollerle skora katkı da yapabiliyor.

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