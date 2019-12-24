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'ta Ndiaye sürprizi

'tan Ndiaye atağı... 'nin kadroda düşünmediği ve 'un gündeminde olduğu iddia edilen Senegalli yıldız için görüşmeler yaptığı belirlendi.

Ndiaye sürprizi
'tan Ndiaye atağı.. 'nin kadroda düşünmediği ve 'un gündeminde olduğu iddia edilen Senegalli futbolcunun Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edildi. Daha önce Osmanlıve G.Saray formaları giyen Ndiaye'ye Avcı'nın da onay verdiği belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin Ndiaye ile ekonomik koşullarda anlaşması durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Ndiaye'nin Siyah-Beyazlı takımda oynamak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Stoke City'de oynayan Senegalli oyuncunun kariyerine 'de devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.



ELNENY'YE MİLAN KANCASI
Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Elneny'nin tarafından Milan'a teklif edildiği iddia edildi. Ancak Çizme kulübünün bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

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