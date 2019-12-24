Beşiktaş'tan Ndiaye atağı.. Stoke City'nin kadroda düşünmediği ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Senegalli futbolcunun Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edildi. Daha önce Osmanlıve G.Saray formaları giyen Ndiaye'ye Avcı'nın da onay verdiği belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin Ndiaye ile ekonomik koşullarda anlaşması durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Ndiaye'nin Siyah-Beyazlı takımda oynamak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Stoke City'de oynayan Senegalli oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.
ELNENY'YE MİLAN KANCASI
Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Elneny'nin Arsenal tarafından Milan'a teklif edildiği iddia edildi. Ancak Çizme kulübünün bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.
Stoke City'de oynayan Senegalli oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.
ELNENY'YE MİLAN KANCASI
Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Elneny'nin Arsenal tarafından Milan'a teklif edildiği iddia edildi. Ancak Çizme kulübünün bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.
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