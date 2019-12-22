Gassama’nın büyük şanssızlığı

Göztepeli Gassama dün kendi ağlarını sarsarak büyük bir talihsizlik yaşadı. Gassama, kariyerinde 350 maçta 2 kez kendi kalesine gol atarken, bu iki gol de G.Saray maçında meydana geldi. Göztepeli Gassama dün kendi ağlarını sarsarak büyük bir talihsizlik yaşadı. Gassama, kariyerinde 350 maçta 2 kez kendi kalesine gol atarken, bu iki gol de G.Saray maçında meydana geldi.
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