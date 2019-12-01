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Maç öncesi şoku

F.Bahçeli Kaldırım, maçı öncesi ısınmada sakatlandı. Hasan Ali'nin yerine karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu gelişme Kanarya'nın oyun dizilişini de değiştirdi. Dirar sol beke, Ozan ise sağ beke geçti.

Maç öncesi Hasan Ali şoku
F.Bahçeli Kaldırım, maçı öncesi ısınmada sakatlandı. Hasan Ali'nin yerine karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu gelişme Kanarya'nın oyun dizilişini de değiştirdi. Dirar sol beke, Ozan ise sağ beke geçti.

FENERBAHÇE'DE 3'LÜ ROTASYON
Malatya maçında şans verilen Alper ve Tolga'nın yerine Rodrigues ile Kruse oynadı. Sakatlanan Hasan Ali'nin yerine de Deniz oynadı.

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