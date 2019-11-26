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için çifte görüşme

Yönetimi'nin listesinde bulunan için hem Yeni spor hem de ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Eğer ikna edilirse Benevento ile de masaya oturulacak.

Guilherme için çifte görüşme
Beşiktaş Yönetimi'nin listesinde bulunan için hem Yeni spor hem de ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Eğer ikna edilirse Benevento ile de masaya oturulacak.

BREZİLYALI YILDIZ YEŞİL IŞIK YAKTI
'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Guilherme'nin Siyah- Beyazlı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

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