UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Donk, Nagatomo, Marcao, Mariano, Ömer, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem
CLUB BRUGGE: Mignolet. Ricca, Deli, Mechele, Balanta, Mata, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Donk, Nagatomo, Marcao, Mariano, Ömer, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem
CLUB BRUGGE: Mignolet. Ricca, Deli, Mechele, Balanta, Mata, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda
BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ
Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken, 4'ünde mağlup oldu.
Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|p
|1. PSG
|4
|4
|0
|0
|10
|0
|10
|12
|2. Real Madrid
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|3. Club Brugge
|4
|0
|2
|2
|2
|8
|-6
|2
|4. Galatasaray
|4
|0
|1
|3
|0
|8
|-8
|1
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