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  • 26.11.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 19:51

- | İlk 11'ler belli oldu

maçı için geri sayım başladı. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Stadı'nda temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın ilk 11'ler belli oldu
A Grubu'nda 'nın ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan , Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.



İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Donk, Nagatomo, Marcao, Mariano, Ömer, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem



CLUB BRUGGE: Mignolet. Ricca, Deli, Mechele, Balanta, Mata, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken, 4'ünde mağlup oldu.

Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. p
1. PSG 4 4 0 0 10 0 10 12
2. Real Madrid 4 2 1 1 9 5 4 7
3. Club Brugge 4 0 2 2 2 8 -6 2
4. Galatasaray 4 0 1 3 0 8 -8 1

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