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Ferdi yine unutuldu

Ferdi Kadıoğlu'nun maçlarda hiç kullanılmaması herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Daha önce genç futbolcu bu şikayetini dile getirmiş ve sonrasında şans bulmaya başlamıştı. Ancak son haftalarda Ferdi yine kulübeye mahkum oldu. Taraftarlar da bu duruma sanal alemde fazlasıyla dikkat çekiyor.

Ferdi yine unutuldu
Ferdi Kadıoğlu'nun maçlarda hiç kullanılmaması herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Daha önce genç futbolcu bu şikayetini dile getirmiş ve sonrasında şans bulmaya başlamıştı. Ancak son haftalarda Ferdi yine kulübeye mahkum oldu. Taraftarlar da bu duruma sanal alemde fazlasıyla dikkat çekiyor.

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