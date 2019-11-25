TFF 1. Lig'de Hatay tahtı ele geçirdi TFF 1.Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor, İstanbulspor’u Mesut’un penaltısıyla devirdi. Akdeniz temsilcisi bu sonuçla lidreliğe yükseldi. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi...

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Hatayspor evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi. Evsahibi takım 90 dakika baskılı bir futbol sergilerken devre 0-0 bitti. 58. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mesut Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra gol olmayınca maçı Hatay 1-0 kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: Menemen-Balıkesir: 1-0 Osmanlı-Adana Demirspor: 2-3 Akhisar-Altay: 2-1.



ANTALYA-GAZİANTEP FK

Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak olan Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması ile sona erecek. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.



CEDİ'Lİ CAVELİERS GALİP

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı. Cedi Osman 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynadı.



DİŞİ KARTAL'DAN SİFTAH

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-76 yendi. Ligdeki 6. maçında ilk galibiyetini aldı.



2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR



İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP: Sivas Belediye-Tuzla: 0-2, Van-Bayburt Özel İdare: 2-0, Kahramanmaraş-Kardemir Karabük: 1-0, Ergene-Niğde: 2-0, Bodrum-Sakarya: 1-1, Uşak- Bandırma: 1-3



İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Afyon-Kırklareli:2-2, Başkent Akamedi-Sancaktepe: 1-0, Samsun-Şanlıurfa: 5-0, Manisa- Amed: 3-0, Tarsus İY-İnegöl: 2-1, 1922 Konya-Hekimoğlu: 1-3, Gümüşhane-Hacettepe: 2-3.



ÜÇÜNCÜ LİG 1. GRUP: Kızılcabölük-68 Aksaray Belediye: 1-2, Serik Belediye-Buca FK: 3-1, Sultanbeyli Bld-Ezin Spor: 1-1, Tokat-Şile Yıldız: 1-3, Çatalca- Düzce: 2-0, Artvin Hopa-24 Erzincan: 0-2, Yeni OrduÇankaya FK: 0-0, Karaköprü Bld- Silivri: 0-2, Yomra-Manisa: 3-



ÜÇÜNCÜ LİG 2. GRUP: Belediye Derince-Büyükçekmece Tepecik: 0-0, Kocaeli-Esenler Erok: 2-0, Payas-1877 Alemdağ: 2-0, Elazığ Bld-Fatsa Bld: 4-1, Cizre-Karşıyaka: 0-2, Ağrı 1970-Kemer: 3-3, Turgutlu-Kozan: 3-0, Fethiye-Erbaa: 3-0.



ÜÇÜNCÜ LİG 3. GRUP: Nevşehir Bld-Altındağ Bld: 1-0, Karacabey Bld-Bayrampaşa: 0-0, Osmaniye-Soma: 2-2, Gölcük-Muğla: 0-3, Halide Edip Adıvar-Kelkit Bld: 2-1, Diyarbekir- Yozgat: 3-1, Pazar-Darıca: 1-0, Yeşilyurt Bld-Batman Petrol: 4-2, Modafen-Nazilli Bld: 1-0.