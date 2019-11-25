TFF 1. Lig'de Hatay tahtı ele geçirdi

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Hatayspor evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi. Evsahibi takım 90 dakika baskılı bir futbol sergilerken devre 0-0 bitti. 58. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mesut Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra gol olmayınca maçı Hatay 1-0 kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: Menemen-Balıkesir: 1-0 Osmanlı-Adana Demirspor: 2-3 Akhisar-Altay: 2-1.
ANTALYA-GAZİANTEP FK
Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak olan Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması ile sona erecek. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
CEDİ'Lİ CAVELİERS GALİP
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı. Cedi Osman 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
DİŞİ KARTAL'DAN SİFTAH
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-76 yendi. Ligdeki 6. maçında ilk galibiyetini aldı.
2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP: Sivas Belediye-Tuzla: 0-2, Van-Bayburt Özel İdare: 2-0, Kahramanmaraş-Kardemir Karabük: 1-0, Ergene-Niğde: 2-0, Bodrum-Sakarya: 1-1, Uşak- Bandırma: 1-3
İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Afyon-Kırklareli:2-2, Başkent Akamedi-Sancaktepe: 1-0, Samsun-Şanlıurfa: 5-0, Manisa- Amed: 3-0, Tarsus İY-İnegöl: 2-1, 1922 Konya-Hekimoğlu: 1-3, Gümüşhane-Hacettepe: 2-3.
ÜÇÜNCÜ LİG 1. GRUP: Kızılcabölük-68 Aksaray Belediye: 1-2, Serik Belediye-Buca FK: 3-1, Sultanbeyli Bld-Ezin Spor: 1-1, Tokat-Şile Yıldız: 1-3, Çatalca- Düzce: 2-0, Artvin Hopa-24 Erzincan: 0-2, Yeni OrduÇankaya FK: 0-0, Karaköprü Bld- Silivri: 0-2, Yomra-Manisa: 3-
ÜÇÜNCÜ LİG 2. GRUP: Belediye Derince-Büyükçekmece Tepecik: 0-0, Kocaeli-Esenler Erok: 2-0, Payas-1877 Alemdağ: 2-0, Elazığ Bld-Fatsa Bld: 4-1, Cizre-Karşıyaka: 0-2, Ağrı 1970-Kemer: 3-3, Turgutlu-Kozan: 3-0, Fethiye-Erbaa: 3-0.
ÜÇÜNCÜ LİG 3. GRUP: Nevşehir Bld-Altındağ Bld: 1-0, Karacabey Bld-Bayrampaşa: 0-0, Osmaniye-Soma: 2-2, Gölcük-Muğla: 0-3, Halide Edip Adıvar-Kelkit Bld: 2-1, Diyarbekir- Yozgat: 3-1, Pazar-Darıca: 1-0, Yeşilyurt Bld-Batman Petrol: 4-2, Modafen-Nazilli Bld: 1-0.
ANTALYA-GAZİANTEP FK
Süper Lig'de 12. hafta bugün oynanacak olan Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması ile sona erecek. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
CEDİ'Lİ CAVELİERS GALİP
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı. Cedi Osman 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
DİŞİ KARTAL'DAN SİFTAH
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-76 yendi. Ligdeki 6. maçında ilk galibiyetini aldı.
2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP: Sivas Belediye-Tuzla: 0-2, Van-Bayburt Özel İdare: 2-0, Kahramanmaraş-Kardemir Karabük: 1-0, Ergene-Niğde: 2-0, Bodrum-Sakarya: 1-1, Uşak- Bandırma: 1-3
İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Afyon-Kırklareli:2-2, Başkent Akamedi-Sancaktepe: 1-0, Samsun-Şanlıurfa: 5-0, Manisa- Amed: 3-0, Tarsus İY-İnegöl: 2-1, 1922 Konya-Hekimoğlu: 1-3, Gümüşhane-Hacettepe: 2-3.
ÜÇÜNCÜ LİG 1. GRUP: Kızılcabölük-68 Aksaray Belediye: 1-2, Serik Belediye-Buca FK: 3-1, Sultanbeyli Bld-Ezin Spor: 1-1, Tokat-Şile Yıldız: 1-3, Çatalca- Düzce: 2-0, Artvin Hopa-24 Erzincan: 0-2, Yeni OrduÇankaya FK: 0-0, Karaköprü Bld- Silivri: 0-2, Yomra-Manisa: 3-
ÜÇÜNCÜ LİG 2. GRUP: Belediye Derince-Büyükçekmece Tepecik: 0-0, Kocaeli-Esenler Erok: 2-0, Payas-1877 Alemdağ: 2-0, Elazığ Bld-Fatsa Bld: 4-1, Cizre-Karşıyaka: 0-2, Ağrı 1970-Kemer: 3-3, Turgutlu-Kozan: 3-0, Fethiye-Erbaa: 3-0.
ÜÇÜNCÜ LİG 3. GRUP: Nevşehir Bld-Altındağ Bld: 1-0, Karacabey Bld-Bayrampaşa: 0-0, Osmaniye-Soma: 2-2, Gölcük-Muğla: 0-3, Halide Edip Adıvar-Kelkit Bld: 2-1, Diyarbekir- Yozgat: 3-1, Pazar-Darıca: 1-0, Yeşilyurt Bld-Batman Petrol: 4-2, Modafen-Nazilli Bld: 1-0.
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