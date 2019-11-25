Göztepe’den altın vuruş

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe haftanın flaş sonuçlarından birine imza attı. Maçın genelinde ev sahibi Alanya daha fazla hücumu düşünen takım olmasına karşın Göztepe de kontralarla etkili oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 68. dakikada Jerome vurdu kaleciden döndü. Dönen topu Halil Castro'ya verdi. Castro da ceza sahası dışından vurdu: 0-1.
ALANYA EVİNDE İLK KEZ!
Sezona flaş bir başlangıç yapan Alanya 4 maçtır kazanamıyor. Evinde de ilk kez yenilgiyle tanıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KEYFİ PAŞA GİBİ!
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı deplasmanda 82 ve 88'de (pen) Stancu'nun golleriyle 2-1 yendi. Kasımpaşa'nın tek golü 54. dakikada Aytaç'tan geldi.
ASLAN POTADA FARKA KOŞTU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, OGM Ormanspor'u 105- 73 yendi. Can Korkmaz 20 sasıyla maçın en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar: Afyon Bld-Pınar Karşıyaka: 66-75, Sigortam. Net.İTÜ-F. Extra Bursaspor: 71-90, Fenerbahçe- Darüşşafaka: 83-75.
FENERBAHÇE FİLEDE SORGUN'U DEVİRDİ
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: İnegöl Belediyespor- Arkas Spor: 0-3, Tokat Belediye-İstanbul BŞB: 1-3, G.Saray-Spor Toto: 3-0.
ALANYA EVİNDE İLK KEZ!
Sezona flaş bir başlangıç yapan Alanya 4 maçtır kazanamıyor. Evinde de ilk kez yenilgiyle tanıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KEYFİ PAŞA GİBİ!
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı deplasmanda 82 ve 88'de (pen) Stancu'nun golleriyle 2-1 yendi. Kasımpaşa'nın tek golü 54. dakikada Aytaç'tan geldi.
ASLAN POTADA FARKA KOŞTU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, OGM Ormanspor'u 105- 73 yendi. Can Korkmaz 20 sasıyla maçın en skorer ismi oldu. Diğer sonuçlar: Afyon Bld-Pınar Karşıyaka: 66-75, Sigortam. Net.İTÜ-F. Extra Bursaspor: 71-90, Fenerbahçe- Darüşşafaka: 83-75.
FENERBAHÇE FİLEDE SORGUN'U DEVİRDİ
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: İnegöl Belediyespor- Arkas Spor: 0-3, Tokat Belediye-İstanbul BŞB: 1-3, G.Saray-Spor Toto: 3-0.
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