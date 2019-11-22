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: Seriye devam edeceğiz

'ın starı , 'un çok zorlu bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. serisine devam edeceğiz" dedi.

Seriye devam edeceğiz
Beşiktaş'ın starı , 'un çok zorlu bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. serisine devam edeceğiz" dedi.

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