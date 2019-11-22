Beşiktaş'ın Kanadalı starı Atiba, Konyaspor'un çok zorlu bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Galibiyet serisine devam edeceğiz" dedi.
Beşiktaş'ınKanadalı starı Atiba, Konyaspor'un çok zorlu bir takım olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Galibiyet serisine devam edeceğiz" dedi.
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