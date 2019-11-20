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’ya West da talip

'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği 'ya ekiplerinden West 'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı.

Onyekuru’ya West Ham da talip
Galatasaray'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği 'ya West 'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı.

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