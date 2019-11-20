Onyekuru’ya West Ham da talip

Galatasaray'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği Onyekuru'ya Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı. Galatasaray'ın Ocak ayında kadroya katmasını beklediği Onyekuru'ya West Ham'ın da talip olduğu öğrenildi. Bu gelişme Cimbom'da paniğe yol açtı.
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