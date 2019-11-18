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Sonuna kadar Sosa

Sosa’nın Trabzonspor’la olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak olması sevinç yaşattı. Arjantinli yıldızın 2 yılın ardından Bordo-Mavililer için futbolcu izlemesi ardından da teknik ekipte yer alması planlanıyor.

Sonuna kadar Sosa
Trabzonspor Sosa ile sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl daha uzatmak için anlaşmaya vardı. 2 yıl sonunda Sosa önce Trabzonspor için oyuncu izleyecek ardından da yardımcı antrenör olacak. Sosa'nın antrenör olmadan önce Trabzonspor için Güney Amerika ve Avrupa'da oyuncu izleyeceği ve daha sonra gerekli belgeleri sahip olmasıyla birlikte Trabzonspor'un teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacağı ifade edildi. Sosa'nın ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'u çalıştırmayı oldukça istediği öğrenildi

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Trabzonspor Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo- Mavili oyuncular idmanda ayak tenisi oynadı.

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