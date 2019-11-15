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Parmak’a iki maç ceza!

PFDK, Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızı Abdülkadir Parmak'a Alanya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Ayrıca, yöneticilerden Sertaç Güven 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Parmak’a iki maç ceza!
PFDK, Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızı Abdülkadir Parmak'a Alanya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Ayrıca, yöneticilerden Sertaç Güven 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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