Parmak’a iki maç ceza!

PFDK, Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızı Abdülkadir Parmak'a Alanya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Ayrıca, yöneticilerden Sertaç Güven 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızı Abdülkadir Parmak'a Alanya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Ayrıca, yöneticilerden Sertaç Güven 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
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