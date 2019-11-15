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'ta sürprizi!

için çalışmalarına başlayan , rotayı 'un başarılı orta saha oyuncusu 'ye çevirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Yeni spor'da oynayan Guilherme ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.

Guilherme sürprizi
Yeni sezon için çalışmalarına başlayan , rotayı Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'ye çevirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.



BONSERVİSİ BENEVENTO'DA
2021 yılına kadar Yeni ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme için Benevento'nun kapısı sezon sonu çalınacak. Hedef transferi ucuz bir bonservisle bitirmek.

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