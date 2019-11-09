F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu... Yanal, kazandıkları maçtan sonra oyuncularına eleştirilerde bulundu.
DEĞİŞİM İÇİN ÇABALIYORUZ
Yanal, "Başkanımızdan, en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için çaba sarfediyoruz. Oyunun hakimi değilsek bu kabul edilebilir değil, ben de kabul edemem" dedi.
OYUNCULARIMIZ TEDİRGİNDİ
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımın üzerinde çok iyi oyun oynadığımız ama 3 puan alamadığımız maçların da tedirginliği vardı.
HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUZ
Kasımpaşa karşısında kazanmanın ötesinde oynamamız gereken oyunu ve taraftarımızın beklediği oyunu anlamalıyız, bu güveni kendimizde bulmalıyız. Hiçbir şeyden çekincemiz yok...
İKİ PENALTIYI DA AYNI KÖŞEYE GÖNDERDİ
F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç iki penaltıyı da kalecinin soluna gönderdi. Tecrübeli oyuncu, bir penaltıyı yere diğerini üst köşeye gönderdi.
İKİ MAÇTA 5 PENALTI
Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan takım Fenerbahçe. Kanarya, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarında 5 penaltı kullandı.
TOROĞLU: İKİSİ DE NET PENALTI
Erman Toroğlu, F.Bahçe'ye verilen iki penaltının da doğru olduğunu söyledi
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe lehine verilen iki penaltının da doğru olduğunu söyledi. İlk penaltıda Hajradinovic, Ozan Tufan'a ceza sahası içinde müdahalede bulundu. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
İkinci penaltıda ise Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde top Kasımpaşalı Sadiku'nun eline çarptı. Palabıyık bir kez daha penaltı verdi.
ÖNEMLİ OLAN MAÇI KAZANMAKTI
F.Bahçeli Ozan Tufan, Kasımpaşa galibiyeti sonrası, "Bizim için zor bir maç oldu. Topu kanatlara taşımamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Sezon başından beri basit goller yiyoruz. Kötü oynasak da kazanmayı bildik. Bizim için önemli olan da buydu" diye konuştu.
NABİL DİRAR 36 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yaşadığı sakatlık sonrası 36 gün sonra Kasımpaşa maçı ile beraber sahalara döndü. 5. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar, sahada kaldığı süre içinde başarılı bir performans ortaya koydu.
SERDAR AZİZ SİFTAH YAPTI
F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz bu sezon ilk golüne imza attı
Kanarya'nın stoperi Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon ilk golüne imza attı. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Serdar Aziz, "Kasımpaşa maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi direnç gösterdi ancak kazanmayı başardık" dedi.
FENERBAHÇE ATATÜRK'Ü ANDI
Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı. Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.
DEĞİŞİM İÇİN ÇABALIYORUZ
Yanal, "Başkanımızdan, en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için çaba sarfediyoruz. Oyunun hakimi değilsek bu kabul edilebilir değil, ben de kabul edemem" dedi.
OYUNCULARIMIZ TEDİRGİNDİ
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımın üzerinde çok iyi oyun oynadığımız ama 3 puan alamadığımız maçların da tedirginliği vardı.
HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUZ
Kasımpaşa karşısında kazanmanın ötesinde oynamamız gereken oyunu ve taraftarımızın beklediği oyunu anlamalıyız, bu güveni kendimizde bulmalıyız. Hiçbir şeyden çekincemiz yok...
İKİ PENALTIYI DA AYNI KÖŞEYE GÖNDERDİ
F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç iki penaltıyı da kalecinin soluna gönderdi. Tecrübeli oyuncu, bir penaltıyı yere diğerini üst köşeye gönderdi.
İKİ MAÇTA 5 PENALTI
Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan takım Fenerbahçe. Kanarya, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarında 5 penaltı kullandı.
TOROĞLU: İKİSİ DE NET PENALTI
Erman Toroğlu, F.Bahçe'ye verilen iki penaltının da doğru olduğunu söyledi
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe lehine verilen iki penaltının da doğru olduğunu söyledi. İlk penaltıda Hajradinovic, Ozan Tufan'a ceza sahası içinde müdahalede bulundu. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
İkinci penaltıda ise Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde top Kasımpaşalı Sadiku'nun eline çarptı. Palabıyık bir kez daha penaltı verdi.
ÖNEMLİ OLAN MAÇI KAZANMAKTI
F.Bahçeli Ozan Tufan, Kasımpaşa galibiyeti sonrası, "Bizim için zor bir maç oldu. Topu kanatlara taşımamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Sezon başından beri basit goller yiyoruz. Kötü oynasak da kazanmayı bildik. Bizim için önemli olan da buydu" diye konuştu.
NABİL DİRAR 36 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yaşadığı sakatlık sonrası 36 gün sonra Kasımpaşa maçı ile beraber sahalara döndü. 5. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar, sahada kaldığı süre içinde başarılı bir performans ortaya koydu.
SERDAR AZİZ SİFTAH YAPTI
F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz bu sezon ilk golüne imza attı
Kanarya'nın stoperi Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon ilk golüne imza attı. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Serdar Aziz, "Kasımpaşa maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi direnç gösterdi ancak kazanmayı başardık" dedi.
FENERBAHÇE ATATÜRK'Ü ANDI
Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı. Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.
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