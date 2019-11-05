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'da Onyekuru harekatı! Menajeri 'a geldi, Galatasaray ile görüştü

yönetimi, sezon başında ’ya olan ’ya yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için önemli bir atım attı... Menajer D’Avila ile büyük oranda anlaşan yönetim, kısa sürede Fransız kulübü ile de masaya oturacak...




Geçen sezon attığı kritik gollerle Galatasaray şampiyonluğa taşıyan Henry Onyekuru, Florya'ya geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar hücumda yaşanan büyük sıkıntıların ardından, sezon başında Monaco'ya kaptırdığı genç yıldızın transferi için resmen düğmeye bastı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLE
Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila'nın dün İstanbul'a geldiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin D'Avila ile çok büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor.

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