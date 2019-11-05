Geçen sezon attığı kritik gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Henry Onyekuru, Florya'ya geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar hücumda yaşanan büyük sıkıntıların ardından, sezon başında Monaco'ya kaptırdığı genç yıldızın transferi için resmen düğmeye bastı.
İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLE
Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila'nın dün İstanbul'a geldiği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin D'Avila ile çok büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor.
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