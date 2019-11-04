Ligde 10 maçta 11 gol atabilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz ağları havalandıramayan Galatasaray'dan beklenen hamle geliyor... Sarı- Kırmızılılar bir süredir takıma döneceği konuşulan Henry Onyekuru'nun transferi için resmen düğmeye basmaya hazırlanıyor.
GÖRÜŞME KISA SÜREDE OLACAK
YAHOO Fransa'nın ünlü muhaberi Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta Nijeryalı yıldız için Monaco ile görüşeceğini yazdı. Lonjon, "Onyekuru, G.Saray'ı çok istiyor" dedi.
JARDİM KALMASINI İSTİYOR
Lonjon buna karşın Monaco Teknik Direktörü Jardim'in genç yıldızın takımda kalmasını istediğini de belirtti. G.Saray'ın Fransız kulübü ile yapacağı görüşmenin sonucu merak ediliyor.
SADECE 4 MAÇTA OYNADI
Henry Onyekuru yaşadığı sakatlık nedeniyle Monaco'da sadece 4 maça çıkabildi. Genç yıldız gol atamezken,
GÖRÜŞME KISA SÜREDE OLACAK
YAHOO Fransa'nın ünlü muhaberi Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta Nijeryalı yıldız için Monaco ile görüşeceğini yazdı. Lonjon, "Onyekuru, G.Saray'ı çok istiyor" dedi.
JARDİM KALMASINI İSTİYOR
Lonjon buna karşın Monaco Teknik Direktörü Jardim'in genç yıldızın takımda kalmasını istediğini de belirtti. G.Saray'ın Fransız kulübü ile yapacağı görüşmenin sonucu merak ediliyor.
SADECE 4 MAÇTA OYNADI
Henry Onyekuru yaşadığı sakatlık nedeniyle Monaco'da sadece 4 maça çıkabildi. Genç yıldız gol atamezken,
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