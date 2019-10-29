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Osmanlı’dan Akhisar’a 2 tokat

1. Ligi'nde zirvenin iddialı ekibi Akhisar, 'da 'a 2-1 yenildi. Evsahibi takım maçın 17. dakikasında 'ın golüyle Akhisar önünde 1-0 öne geçti. 80'de sahneye bir kez daha çıkan Mertan kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 90'da 'le gol bulmasına rağmen maçı kazandı.

Osmanlı’dan Akhisar’a 2 tokat
TFF 1. Ligi'nde zirvenin iddialı ekibi Akhisar, Ankara'da Osmanlıspor'a 2-1 yenildi. Evsahibi takım maçın 17. dakikasında Mertan'ın golüyle Akhisar önünde 1-0 öne geçti. 80'de sahneye bir kez daha çıkan Mertan kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 90'da 'le gol bulmasına rağmen maçı kazandı.

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