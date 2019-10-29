Osmanlı’dan Akhisar’a 2 tokat

TFF 1. Ligi'nde zirvenin iddialı ekibi Akhisar, Ankara'da Osmanlıspor'a 2-1 yenildi. Evsahibi takım maçın 17. dakikasında Mertan'ın golüyle Akhisar önünde 1-0 öne geçti. 80'de sahneye bir kez daha çıkan Mertan kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 90'da Akhisar Hadzic'le gol bulmasına rağmen maçı 2-1 Osmanlı kazandı.
- Spor
- 29.10.2019
- Gazete
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