BAŞAKŞEHİR'DE

STURRİDGE

aşakşehir

'nde'a evindemağlup olan'da savunma sıkıntısı can yakıyor... Bordo-Mavililer oynadığı sonda gol yedi.'da'yıyendiği maçın ardındankalesini gole kapatamıyor.direktöryaşanan krize çözüm bulmak için büyük çaba harcıyor.Tecrübeli hoca elindeki 4 stoper'ten istediği verimi alamıyor.hoca bu nedenletakım savunmasınıyukarıya çekmekiçin kolları sıvamışdurumda...hücum oyuncularınındefansaartık daha fazla yardımetmesini istiyor.Yeniden lige dönen Trabzon, zorlu Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor.Sakatlığı süren iki yıldız dünkü idmana çıkmadımaçının hazırlıklarına başlayan'da 1 iyi, 2 kötü gelişme yaşandı. Sakatlığı geçentakımla çalışmaya başladı. Buna karşınveidmanda yer almadı.