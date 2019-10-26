Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a evinde 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da savunma sıkıntısı can yakıyor... Bordo-Mavililer oynadığı son 21 resmi maçta da gol yedi. Trabzonspor, 12 Nisan'da Bursa'yı 1-0 yendiği maçın ardından 197 gündür kalesini gole kapatamıyor.
STOPERLER İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİL
Teknik direktör Ünal Karaman yaşanan krize çözüm bulmak için büyük çaba harcıyor.
Tecrübeli hoca elindeki 4 stoper Hosseni, Hüseyin, Campi ve Fernandes'ten istediği verimi alamıyor.
ÇÖZÜM TAKIM SAVUNMASI!
Tecrübeli hoca bu nedenle takım savunmasını yukarıya çekmek için kolları sıvamış durumda... Karaman hücum oyuncularının defansa artık daha fazla yardım etmesini istiyor.
ARTIK GÖZLER BAŞAKŞEHİR'DE
Yeniden lige dönen Trabzon, zorlu Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor.
STURRİDGE VE PARMAK YOK!
Sakatlığı süren iki yıldız dünkü idmana çıkmadı
Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da 1 iyi, 2 kötü gelişme yaşandı. Sakatlığı geçen Obi Mikel takımla çalışmaya başladı. Buna karşın Sturridge ve Abdulkadir Parmak idmanda yer almadı.
STOPERLER İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİL
Teknik direktör Ünal Karaman yaşanan krize çözüm bulmak için büyük çaba harcıyor.
Tecrübeli hoca elindeki 4 stoper Hosseni, Hüseyin, Campi ve Fernandes'ten istediği verimi alamıyor.
ÇÖZÜM TAKIM SAVUNMASI!
Tecrübeli hoca bu nedenle takım savunmasını yukarıya çekmek için kolları sıvamış durumda... Karaman hücum oyuncularının defansa artık daha fazla yardım etmesini istiyor.
ARTIK GÖZLER BAŞAKŞEHİR'DE
Yeniden lige dönen Trabzon, zorlu Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor.
STURRİDGE VE PARMAK YOK!
Sakatlığı süren iki yıldız dünkü idmana çıkmadı
Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da 1 iyi, 2 kötü gelişme yaşandı. Sakatlığı geçen Obi Mikel takımla çalışmaya başladı. Buna karşın Sturridge ve Abdulkadir Parmak idmanda yer almadı.
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