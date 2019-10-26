Kulüp takımlarımızıın Avrupa sahnesindeki kötü karnesi devam ediyor. Medipol Başakşehir'in perşembe gecesi aldığı galibiyet tesellimiz olurken Avrupa kupalarındaki gruplardaki genel durumumuza baktığımızda kötü tablo ve 12. sıraya düşme riski her geçen gün büyüyor.
HARCANAN PARALAR BOŞA GİDİYOR
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir grup maçlarında 12 maçta sadece 1 galibiyete imza atarken toplam takım değeri itibariyle büyük bir fiyaskoya imza atıldı.
4 TAKIMIN DEĞERİ 331 MİLYON EURO
331 milyon Euro değeri olan 4 takımız bu şekilde devam ederse Türkiye sıralamada 11'den 10 çıkma şansını kaybedecek ve 2021/2022 sezonunda Devler Ligi'ne direkt katılan takımımız olmayacak.
ASLAN HENÜZ SİFTAH YAPAMADI
Beşiktaş grup maçlarında henüz puan alamazken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım oldu. Gruplardan çıkma şansını yüksek tutan tek takımımız Başakşehir.
Falcao yaklaşık 7 milyon Euro ile ligimizin en çok kazanan oyuncusu.
Vida'nın geliri 3 milyon Euro. Beşiktaş'ın en çok kazananı durumunda.
Yıllık 3.2 milyon Euro kazanan Sosa'nın maaşı Sturridge'den pek de aşağı değil.
UEFA DÜN AÇIKLADI: 11. SIRADAYIZ!
Türkiye, Ukrayna'nın ardından 11. oldu. Ukrayna'yı geçemezsek 2 sezon sonra Devler Ligi'ne direkt katılım hayal
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarını kaybetmesi işleri zorlaştırdı. Türkiye ülke puanı sıralamada 11. sırada kaldı. 2021/22'de Süper Lig şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne gidebilmesi için 10. sırada olmalıyız.
10. sıradaki Ukrayna'nın 32.500, 11. sıradaki Türkiye'nin ise 31.40 puanı var. Ukrayna'yı geçmemiz şart
HARCANAN PARALAR BOŞA GİDİYOR
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir grup maçlarında 12 maçta sadece 1 galibiyete imza atarken toplam takım değeri itibariyle büyük bir fiyaskoya imza atıldı.
4 TAKIMIN DEĞERİ 331 MİLYON EURO
331 milyon Euro değeri olan 4 takımız bu şekilde devam ederse Türkiye sıralamada 11'den 10 çıkma şansını kaybedecek ve 2021/2022 sezonunda Devler Ligi'ne direkt katılan takımımız olmayacak.
ASLAN HENÜZ SİFTAH YAPAMADI
Beşiktaş grup maçlarında henüz puan alamazken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım oldu. Gruplardan çıkma şansını yüksek tutan tek takımımız Başakşehir.
Falcao yaklaşık 7 milyon Euro ile ligimizin en çok kazanan oyuncusu.
Vida'nın geliri 3 milyon Euro. Beşiktaş'ın en çok kazananı durumunda.
Yıllık 3.2 milyon Euro kazanan Sosa'nın maaşı Sturridge'den pek de aşağı değil.
UEFA DÜN AÇIKLADI: 11. SIRADAYIZ!
Türkiye, Ukrayna'nın ardından 11. oldu. Ukrayna'yı geçemezsek 2 sezon sonra Devler Ligi'ne direkt katılım hayal
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarını kaybetmesi işleri zorlaştırdı. Türkiye ülke puanı sıralamada 11. sırada kaldı. 2021/22'de Süper Lig şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne gidebilmesi için 10. sırada olmalıyız.
10. sıradaki Ukrayna'nın 32.500, 11. sıradaki Türkiye'nin ise 31.40 puanı var. Ukrayna'yı geçmemiz şart
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