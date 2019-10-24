Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi kolları sıvadı. Yöneticilerle arka arkaya toplantı gerçekleştiren Çebi kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı çözmek için yol haritasını belirledi. Yönetim öncelikle UEFA'dan temiz kağıdı almak için 110 milyon TL arıyor. Bu parayı karşılama yolunda önemli adımlar atıldığı gelen bilgiler arasında.
PARALAR ÖDENECEK
Yönetim 110 milyon TL dışında futbolcuların maaş ve transfer taksitlerinin bir bölümüyle personele de ödeme yapmayı planlıyor.
1 MİLYON TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPILACAK
Çebi oyuncuların alacaklarının bir bölümünün derbi öncesi yatacağının müjdesini verdi
Beşiktaş taraftarlarının başlattığı Kartal Yuvası organizasyonuna yönetim destek vererek 1 milyon TL'lik alışveriş yapacak.
PARALAR ÖDENECEK
Yönetim 110 milyon TL dışında futbolcuların maaş ve transfer taksitlerinin bir bölümüyle personele de ödeme yapmayı planlıyor.
1 MİLYON TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPILACAK
Çebi oyuncuların alacaklarının bir bölümünün derbi öncesi yatacağının müjdesini verdi
Beşiktaş taraftarlarının başlattığı Kartal Yuvası organizasyonuna yönetim destek vererek 1 milyon TL'lik alışveriş yapacak.
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