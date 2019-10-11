Beşiktaş'ta 13 Ekim'de çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongrede başkanlık için 4 aday başvuru yaptı. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal başkanlık için yarışacak. Melih Arslan ise yeterli imza toplayamadığı için aday olamadı.
SERDAL ADALI 696 OY TOPLADI
Adaylardan Serdal Adalı 696, Ahmet Nur Çebi 577, İsmail Ünal 364, Hürser Tekinoktay ise 281 üyenin önerisiyle aday oldu. Melih Arslan ise yeterli imzayı toplayamadı.
ATALAY, ADALI'NIN LİSTESİNDE
Adaylardan Adalı'nın listesinde Hüseyin Yücel, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu, Erdal Karacan, Deniz Atalay, Uğur Fora, Numan Akpınar gibi isimlerin olduğu öğrenildi.
ÇEBİ'DE TANIDIK İSİMLER VAR
Çebi'nin listesinde ise Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Bekan Gocay, Ahmet Aksu, Selan Ersu, Berk Hacıgüzeller, Mete Vardar ve Mesut Urgancılar bulunuyor.
ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ
Adaylardan Adalı zor bir dönemden geçtiklerini söyleyerek, "Şu an birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi. Çebi ise, "Türk sporuna ve Beşiktaş'a hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemre
Melih Aydoğdu
Serkan Yazıcıoğlu
Erdal Karacan
Uğur Fora
Mustafa Yazıcı
Numan Akpınar
Deniz Atalay
AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
Emre Kocadağ
Erdal Torunoğulları
Adnan Dalgakıran
Kemal Erdoğan
Bekan Göcay
Çağdaş Abraş
Ahmet Aksu
Selan Ersu
Erkan Doğruer
Berk Hacıgüzeller
Mesut Urgancılar
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
Tamer Mert
Emre Esen
Levon Kamer Dökmeciyar
Ercan Özcan
Nilay Yılmaz
Mehmet Bilal Özokur
İSMAİL ÜNAL'IN LİSTESİ
Emin Önal
Tahsin Akıncı
Mehmet Özdilek
SERDAL ADALI 696 OY TOPLADI
Adaylardan Serdal Adalı 696, Ahmet Nur Çebi 577, İsmail Ünal 364, Hürser Tekinoktay ise 281 üyenin önerisiyle aday oldu. Melih Arslan ise yeterli imzayı toplayamadı.
ATALAY, ADALI'NIN LİSTESİNDE
Adaylardan Adalı'nın listesinde Hüseyin Yücel, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu, Erdal Karacan, Deniz Atalay, Uğur Fora, Numan Akpınar gibi isimlerin olduğu öğrenildi.
ÇEBİ'DE TANIDIK İSİMLER VAR
Çebi'nin listesinde ise Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Bekan Gocay, Ahmet Aksu, Selan Ersu, Berk Hacıgüzeller, Mete Vardar ve Mesut Urgancılar bulunuyor.
ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ
Adaylardan Adalı zor bir dönemden geçtiklerini söyleyerek, "Şu an birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi. Çebi ise, "Türk sporuna ve Beşiktaş'a hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemre
Melih Aydoğdu
Serkan Yazıcıoğlu
Erdal Karacan
Uğur Fora
Mustafa Yazıcı
Numan Akpınar
Deniz Atalay
AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
Emre Kocadağ
Erdal Torunoğulları
Adnan Dalgakıran
Kemal Erdoğan
Bekan Göcay
Çağdaş Abraş
Ahmet Aksu
Selan Ersu
Erkan Doğruer
Berk Hacıgüzeller
Mesut Urgancılar
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
Tamer Mert
Emre Esen
Levon Kamer Dökmeciyar
Ercan Özcan
Nilay Yılmaz
Mehmet Bilal Özokur
İSMAİL ÜNAL'IN LİSTESİ
Emin Önal
Tahsin Akıncı
Mehmet Özdilek
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