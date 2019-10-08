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Uğurcan Çakır radara girdi

Genç kaleci dahil birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Öte yandan 'un golcü yıldızı , "Her takımı yenebiliriz." dedi.

Uğurcan Çakır radara girdi
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan son dönemde yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımının can simidi oldu. Başta İngiliz devi olmak üzere Avrupa kulüplerinin Uğurcan'ı yakın takibe alıdğı ve scout ekiplerinin genç kaleci için bilgi topladığı gelen bilgiler arasında.

HER TAKIMI YENEBİLİRİZ
Trabzonspor'un golcü yıldızı Nwakaeme, "Her takımı yenebiliriz. Birlik ve beraberlik içinde en büyük hedefimiz şampiyonluk" dedi.

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