Antalyaspor Kulübü'nün basın sözcüsü Murat Süğlün, yıldız futbolcu Nazım Sangare ile ilgili açıklamalarda bulundu. Süğlün, "Nazım, Antalyaspor'daki başarılı performansını milli takıma yansıtacaktır. Büyük takımlardan, Avrupa'dan teklifler olursa değerlendiririz" diye konuştu.
TİJANA BOSKOVİC YENİ SEZON İÇİN İDDİALI
Eczacıbaşı Vitra'nın genç voleybolcusu Tijana Boskovic, açıklamalarda bulundu. Boskovic, "Eczacıbaşı Vitra ile 5. sezonuma hazırım. Takımda genç oyuncularımız var. Ama aynı zamanda deneyimli oyuncularla da bir araya geldiğinde bunun iyi bir enerji olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
CARLOS VELA MLS TARİHİNE GEÇTİ!
MLS takımlarından Los Angeles'ın forveti Carlos Vela, lig rekoru kırdı. Meksikalı forvet son oynanan Colorado maçında hattrick yaparak gol sayısını 34'e çıkardı ve Amerikan Futbol Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Vela'nın en yakın rakibi İsveçli Zlatan Ibrahimovic 30 gole imza attı.
"YÜCEL İLDİZ'DEN ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Başkanı Ali Çetin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kez razı olsun. Üç maç kaybettik diye "hadi güle güle" deme şansımız yok" diye konuştu.
R.MADRİD REVİRE DÖNDÜ
22 Ekim'de G.Saray deplasmanına çıkacak olan Real Madrid'in başı sakatlıklarla dertte. Kroos, Mendy ve Nacho kesin forma giyemeyecek. Marcelo, Bale ve Courtois'nın durumu ise belirsiz.
HALİS ÖZKAHYA'YA UEFA'DAN GÖREV
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 2020 Elemeleri'nde Perşembe günü Letonya ile Polonya arasında oynanacak maçta düdük çalacak. TSİ 21.45'te oynanacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olacak.
ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ'I 12 SAYI FARKLA DEVİRDİ
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 80-68 mağlup etti. Efes'te Micic 14 sayı, 1 ribaund ve 7 asist üretti. Peters da 13 sayı ve 4 ribaundla galibiyete katkıda bulundu. Efes 2'de 2 yaparken Beşiktaş ilk yenilgisini aldı.
G.BİRLİĞİ'NDE BAİANO 4 HAFTA OLMAYACAK
Gençlerbirliği'nde sakatlık şoku... Ankara ekibinden yapılan açıklamada Galatasaray maçında sakatlanan Baiano'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
TİJANA BOSKOVİC YENİ SEZON İÇİN İDDİALI
Eczacıbaşı Vitra'nın genç voleybolcusu Tijana Boskovic, açıklamalarda bulundu. Boskovic, "Eczacıbaşı Vitra ile 5. sezonuma hazırım. Takımda genç oyuncularımız var. Ama aynı zamanda deneyimli oyuncularla da bir araya geldiğinde bunun iyi bir enerji olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
CARLOS VELA MLS TARİHİNE GEÇTİ!
MLS takımlarından Los Angeles'ın forveti Carlos Vela, lig rekoru kırdı. Meksikalı forvet son oynanan Colorado maçında hattrick yaparak gol sayısını 34'e çıkardı ve Amerikan Futbol Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı. Vela'nın en yakın rakibi İsveçli Zlatan Ibrahimovic 30 gole imza attı.
"YÜCEL İLDİZ'DEN ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Başkanı Ali Çetin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kez razı olsun. Üç maç kaybettik diye "hadi güle güle" deme şansımız yok" diye konuştu.
R.MADRİD REVİRE DÖNDÜ
22 Ekim'de G.Saray deplasmanına çıkacak olan Real Madrid'in başı sakatlıklarla dertte. Kroos, Mendy ve Nacho kesin forma giyemeyecek. Marcelo, Bale ve Courtois'nın durumu ise belirsiz.
HALİS ÖZKAHYA'YA UEFA'DAN GÖREV
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 2020 Elemeleri'nde Perşembe günü Letonya ile Polonya arasında oynanacak maçta düdük çalacak. TSİ 21.45'te oynanacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olacak.
ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ'I 12 SAYI FARKLA DEVİRDİ
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 80-68 mağlup etti. Efes'te Micic 14 sayı, 1 ribaund ve 7 asist üretti. Peters da 13 sayı ve 4 ribaundla galibiyete katkıda bulundu. Efes 2'de 2 yaparken Beşiktaş ilk yenilgisini aldı.
G.BİRLİĞİ'NDE BAİANO 4 HAFTA OLMAYACAK
Gençlerbirliği'nde sakatlık şoku... Ankara ekibinden yapılan açıklamada Galatasaray maçında sakatlanan Baiano'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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