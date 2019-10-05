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’nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı ancak ödüller bulunamadı

2017’de ölen efsane halterci ’nun kayıp 13 madalyası için evinde keşif yapıldı. Ancak ödüller bulunamadı... , "Kayıp madalyalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Ev bakımsız vaziyette, özellikle kupalar, ona verilen birçok hediye yerlere atılmış" dedi.

Ağır kayıp
Dünya halterinin efsane ismi , 2017'de hayatını kaybetti. 'Cep Herkülü'nün Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu bildirildi. Süleymanoğlu'nun Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılmasına karar verildi. Keşif, 3 Ekim'de gerçekleşti. Ancak kayıp madalyaların bulunamadığı bildirildi. , "Kayıp madalyalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Ev bakımsız vaziyette, özellikle kupalar, ona verilen birçok hediye yerlere atılmış" dedi.



Süleymanoğlu'nun evinin hali içler acısı...

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