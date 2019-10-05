Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 2017'de hayatını kaybetti. 'Cep Herkülü'nün Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu bildirildi. Süleymanoğlu'nun Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılmasına karar verildi. Keşif, 3 Ekim'de gerçekleşti. Ancak kayıp madalyaların bulunamadığı bildirildi. Avukatı Aziz Demir, "Kayıp madalyalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Ev bakımsız vaziyette, özellikle kupalar, ona verilen birçok hediye yerlere atılmış" dedi.
Süleymanoğlu'nun evinin hali içler acısı...
Süleymanoğlu'nun evinin hali içler acısı...
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