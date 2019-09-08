A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri'nde evinde Andorra'yı 1-0 yendi. Henüz 1. dakikada Umut Meraş'ın ortasında Yusuf Yazıcı kafayı vurdu. Kaleci Gomes çıkardı. 22'de Güven'in ortasında altı pasta topla buluşan Zeki Çelik topu dışarı yolladı.
CENK'İN ŞUTU DİREKTE
38'de Zeki Çelik ortaladı. Cenk Tosun dokundu. Top yan direkten geri döndü. Milliler ilk yarıda 16 şut denedi. 6'sı isabetliydi. Ama aradığımız gol ilk 45 dakikada gelmedi.
ÇAĞLAR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
51'de Çağlar'ın ceza sahası içinde kalecinin üzerinden aşırttığı topu Andorra savunması kale çizgisinden çıkardı. 63'te İrfan Can'ın ortasında Cenk'in kafa vuruşu direği yaladı.
YUSUF ORTALADI OZAN ATTI
77'de Kenan Karaman, Andorra kalecisi Gomes'i geçemedi. 89'da Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ozan Tufan topu kafayla ağlara gönderdi.
FRANSA EVİNDE RAHAT KAZANDI
A Milli Futbol Takımımız'ın yer aldığı H Grubu'nda dün iki maç daha oynandı. Grubun iddialı takımlarından Fransa sahasında Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti. Fransa'nın gollerini Coman (2), Giroud ve Ikone kaydetti. İzlanda ise evinde Moldova'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti. Golleri Sigthorsson, Bjarnason ve Bödvarsson attı.
CENK'İN ŞUTU DİREKTE
38'de Zeki Çelik ortaladı. Cenk Tosun dokundu. Top yan direkten geri döndü. Milliler ilk yarıda 16 şut denedi. 6'sı isabetliydi. Ama aradığımız gol ilk 45 dakikada gelmedi.
ÇAĞLAR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
51'de Çağlar'ın ceza sahası içinde kalecinin üzerinden aşırttığı topu Andorra savunması kale çizgisinden çıkardı. 63'te İrfan Can'ın ortasında Cenk'in kafa vuruşu direği yaladı.
YUSUF ORTALADI OZAN ATTI
77'de Kenan Karaman, Andorra kalecisi Gomes'i geçemedi. 89'da Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ozan Tufan topu kafayla ağlara gönderdi.
FRANSA EVİNDE RAHAT KAZANDI
A Milli Futbol Takımımız'ın yer aldığı H Grubu'nda dün iki maç daha oynandı. Grubun iddialı takımlarından Fransa sahasında Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti. Fransa'nın gollerini Coman (2), Giroud ve Ikone kaydetti. İzlanda ise evinde Moldova'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti. Golleri Sigthorsson, Bjarnason ve Bödvarsson attı.
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