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Milliler, grubun zayıf halkası ’yı 89’da attığı golle geçti

Ay-Yıldızlılar, Elemeleri’nde 4. galibiyetini elde etti. Milliler, 12 puanla 2. sırada yer alıyor...

Öldük öldük dirildik
A Milli Takım, Elemeleri'nde evinde Andorra'yı 1-0 yendi. Henüz 1. dakikada Umut Meraş'ın ortasında kafayı vurdu. Kaleci Gomes çıkardı. 22'de Güven'in ortasında altı pasta topla buluşan topu dışarı yolladı.

CENK'İN ŞUTU DİREKTE
38'de Zeki Çelik ortaladı. dokundu. Top yan direkten geri döndü. Milliler ilk yarıda 16 şut denedi. 6'sı isabetliydi. Ama aradığımız gol ilk 45 dakikada gelmedi.

ÇAĞLAR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
51'de Çağlar'ın ceza sahası içinde kalecinin üzerinden aşırttığı topu savunması kale çizgisinden çıkardı. 63'te İrfan Can'ın ortasında Cenk'in kafa vuruşu direği yaladı.



YUSUF ORTALADI OZAN ATTI
77'de , Andorra kalecisi Gomes'i geçemedi. 89'da Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ozan Tufan topu kafayla ağlara gönderdi.



EVİNDE RAHAT KAZANDI
A Milli Futbol Takımımız'ın yer aldığı H Grubu'nda dün iki maç daha oynandı. Grubun iddialı takımlarından Fransa sahasında Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti. Fransa'nın gollerini Coman (2), Giroud ve Ikone kaydetti. İzlanda ise evinde Moldova'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti. Golleri Sigthorsson, Bjarnason ve Bödvarsson attı.

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