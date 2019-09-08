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Başkan Erdoğan’dan ’a destek

Başkan -Andorra maçını izledi. Erdoğan maç sonrasında ’ı soyunma odasında tebrik etti. Moldova maçı için futbolculardan galibiyet sözü aldı.

Erdoğan’dan Milli Takım’a destek
Başkan , A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadığı karşılaşma'yı Vodafone Park'ta izledi. Erdoğan 'ın attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşayarak golü uzun süre alkışladı. Başkan Erdoğan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inerek futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Ardından Moldova maçı için futbolculardan galibiyet sözü aldı.


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