Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadığı karşılaşma'yı Vodafone Park'ta izledi. Erdoğan Milli Takım'ın attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşayarak golü uzun süre alkışladı. Başkan Erdoğan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inerek futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Ardından Moldova maçı için futbolculardan galibiyet sözü aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.