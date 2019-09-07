A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu beşinci maçında Andorra'yı Vodafone Park'ta ağırladı.

Saat 21.45'te başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmada A Milli Takım'ın golünü 89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın köşe vuruşunda Ozan Tufan kafayla kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye, H Grubu'nda 12'ye yükselterek averajla ikinci sıraya yerleşti.



YUSUF YAZICI'NIN KAŞI AÇILDI

Andorra maçında yüzüne arka arkaya aldığı darbeler sonucu Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı. Saha kenarında kaşına pens atılan Yazıcı, mücadeleye sargı ile devam etti.

Tükiye-Andorra maçına 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, ilk yarıda yüzüne arka arakaya darbeler aldı. Yüzüne aldığı üçüncü darbede kaşı açılan milli yıldız, 24. dakikada saha kenarına gelerek kaşına pens atıldı. Yazıcı mücadeleye kaşında sargı ile devam etti.





7 İSİM AVRUPA'DAN

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü 11'deki 7 isim Avrupa'da Türk futbolunu temsil eden futbolculardan oluştu.

Türkiye, Beşiktaş Park'ta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Andorra'yı ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, gruptaki 5. maçına; Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Güven Yalçın, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı. Güneş'in sahaya sürdüğü bu 11'den 7 isim, bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsilen mücadele ediyor.





757 GÜN SONRA İSTANBUL'DA

Vodafone Park'ta Andorra'yı ağırlayan Türkiye A Milli Takım, bin 757 gün sonra İstanbul'da maça çıktı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Andorra'yı Beşiktaş Park'ta ağırlayan Türkiye, 4 yıl 10 ay sonda İstanbul taraflarıyla buluştu. İstanbul'da son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynayan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, 1757 gün sonra tekrar İstanbul'a döndü. Söz konusu mücadele öncesinde kadroda yer alan Volkan Demirel, ısınma sırasında tribünle yaşadığı gerginlik sonucu stadı terk etmişti.

Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.





HER KOLTUĞA BİR TÜRK BAYRAĞI

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park'ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu. Maçın başlama düdüğü ile birlikte statta Türk bayraklarıyla adeta bir şölen yaşanacak.



