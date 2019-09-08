ile deplasmanda oynanacakzorlu maçta savunmanın göbeğindekimi oynatacağına henüz karar veremedi.yanındaoynatmak istiyor ama idman eksiği var.ise ideal stoper değil. Serdar'ın da maç ve idman eksiği var. Son aday ise Sadık. Favori adayın yine de Jailson olduğu belirtiliyor.bulunanvetedavi ve çalışmaları sürüyor.hafta içinde takımla çalışma bekleniyor.milli arada çalışmalarınadevametti. Dünsaatsürenbir çalışmayaptı.İdman öncesidoğum günükutlandı. Kutlamayada katıldı.