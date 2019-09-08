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’dan zor karar

, Alanya maçında Zanka'nın yanında ’yi oynatmak istiyor ama maç eksiği var. Jailson ideal stoper değil. Serdar ise yeni döndü maç ve idman eksiği var.

Yanal’dan zor karar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanya ile deplasmanda oynanacak zorlu maçta savunmanın göbeğinde kimi oynatacağına henüz karar veremedi.



BEYİN FIRTINASI GİBİ...
Yanal, Zanka'nın yanında Adil Rami'yi oynatmak istiyor ama idman eksiği var. Jailson ise ideal stoper değil. Serdar'ın da maç ve idman eksiği var. Son aday ise Sadık. Favori adayın yine de Jailson olduğu belirtiliyor.



SAKATLARA ÇİFTE SEANS!
Sakatlıkları bulunan Moses, Isla ve Hasan Ali'nin tedavi ve çalışmaları sürüyor. Isla'nın hafta içinde takımla çalışma bekleniyor.



JAILSON İÇİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
F.Bahçe, milli arada çalışmalarına devam etti. Dün 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. İdman öncesi Jailson'un 24. doğum günü kutlandı. Kutlamaya Başkan Ali Koç da katıldı.





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