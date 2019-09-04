Maliyet düştü kalite arttı

Fenerbahçe sol bek dışında mükemmel bir transfer dönemi geçirdi. Sarı-lacivertliler, 12 yeni futbolcuyu kadrosuna katarken, bu transferler için toplam 15 milyon Euro bonservis harcadı. Kiralıklar dahil 20 futbolcu gönderen Fenerbahçe, maaş bütçesinde tasarruf sağladı. Giden 20 futbolcunun maaşı 32 milyon Euro idi. Gelen 12 oyuncunun maaşi ise 23 milyon Euro. Bonservis giderlerinde artış sağlandığı gibi. Alper Potuk da maaşında yüzde 30 indirim yaptı.
- Spor
- 04.09.2019
- Gazete
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