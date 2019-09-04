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Maliyet düştü kalite arttı

Fener’de 20 futbolcu gitti 12 oyuncu geldi. Kulüp futbolcu maaşlarında 9 milyon kar sağladı.

Maliyet düştü kalite arttı
Fenerbahçe sol bek dışında mükemmel bir dönemi geçirdi. Sarı-lacivertliler, 12 yeni futbolcuyu kadrosuna katarken, bu transferler için toplam 15 milyon bonservis harcadı. Kiralıklar dahil 20 futbolcu gönderen , maaş bütçesinde tasarruf sağladı. Giden 20 futbolcunun maaşı 32 milyon Euro idi. Gelen 12 oyuncunun maaşi ise 23 milyon Euro. Bonservis giderlerinde artış sağlandığı gibi. da maaşında yüzde 30 indirim yaptı.

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