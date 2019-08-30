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: Sanki yıllardır ’deyim

Fas asıllı Fransız stoper , "Kulübün kapısından girdiğim anda sanki yıllardır bu kulüpte oynuyonmuş gibi hissetim. Oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sanki yıllardır Fenerbahçe’deyim
Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami, "Kulübün kapısından girdiğim anda sanki yıllardır bu kulüpte oynuyonmuş gibi hissetim. Oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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