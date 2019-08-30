Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami, 'Kulübün kapısından girdiğim anda sanki yıllardır bu kulüpte oynuyonmuş gibi hissetim. Oynamak için sabırsızlanıyorum' dedi. Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami, 'Kulübün kapısından girdiğim anda sanki yıllardır bu kulüpte oynuyonmuş gibi hissetim. Oynamak için sabırsızlanıyorum' dedi.
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