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’un temelleri yeniden atıldı

“Taraftarların ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı ’un temelleri yeniden atıldı...Önemli olan şampiyonluk söylemi değil, o zirve mücadelesinin gereğini yerine getirmektir. Biz de bunu yapacağız"

Trabzon’un temelleri yeniden atıldı
Trabzon dergisine açıklamalar yapan Başkan camiaya önemli mesajlar verdi. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Taraftarın ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı 'un yeniden temelleri atıldı."

​TRABZONSPOR ROTAYA OTURDU
"Önümüzde tabii ki çok uzun bir yol var fakat 'rayına oturdu' doğru bir söylem. Evet, rayına oturdu ya da denizci tabiriyle rotaya oturdu ama önümüzde alınacak daha çok yol var tabii."



GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
"Trabzon'un bordo-mavi forması her zaman Süper Lig'in zirvesinde yer alan bir formadır. Önemli olan, şampiyonluk söylemi değil o zirve mücadelesinin gereklerini yerine getirmektir."



GEÇEN SEZON TATMİN ETMEDİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Takımın geçen sezonki yeri beni tatmin etmedi. Kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirmek de doğru olmaz ama çok daha iyi olabilirdik. Bazı basit hatalar yaptık" diye konuştu.

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