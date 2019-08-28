Trabzon dergisine açıklamalar yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu camiaya önemli mesajlar verdi. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Taraftarın ve camianın gurur duyacağı, sahipleneceği, omuzlayacağı Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı."
TRABZONSPOR ROTAYA OTURDU
"Önümüzde tabii ki çok uzun bir yol var fakat 'rayına oturdu' doğru bir söylem. Evet, rayına oturdu ya da denizci tabiriyle rotaya oturdu ama önümüzde alınacak daha çok yol var tabii."
GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
"Trabzon'un bordo-mavi forması her zaman Süper Lig'in zirvesinde yer alan bir formadır. Önemli olan, şampiyonluk söylemi değil o zirve mücadelesinin gereklerini yerine getirmektir."
GEÇEN SEZON TATMİN ETMEDİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Takımın geçen sezonki yeri beni tatmin etmedi. Kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirmek de doğru olmaz ama çok daha iyi olabilirdik. Bazı basit hatalar yaptık" diye konuştu.
TRABZONSPOR ROTAYA OTURDU
"Önümüzde tabii ki çok uzun bir yol var fakat 'rayına oturdu' doğru bir söylem. Evet, rayına oturdu ya da denizci tabiriyle rotaya oturdu ama önümüzde alınacak daha çok yol var tabii."
GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
"Trabzon'un bordo-mavi forması her zaman Süper Lig'in zirvesinde yer alan bir formadır. Önemli olan, şampiyonluk söylemi değil o zirve mücadelesinin gereklerini yerine getirmektir."
GEÇEN SEZON TATMİN ETMEDİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Takımın geçen sezonki yeri beni tatmin etmedi. Kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirmek de doğru olmaz ama çok daha iyi olabilirdik. Bazı basit hatalar yaptık" diye konuştu.
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