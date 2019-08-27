Fenerbahçe için Patrik Schick iddiası Forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in Roma’nın genç golcüsü Patrik Schick ile temasta olduğu iddia edildi... Oyuncu da Kanraya’yı istiyor...

TRANSFERDE sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Roma'nın 23 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick ile temasta olduğu iddia edildi. İddiaya göre Başkan Ali Koç'tan onayı alan Damien Comolli, İtalya'ya giderek Patrik Schick ve Roma ile görüşmelere başladı. Futbolcuyu kiralamak isteyen Fener, Roma'ya teklifini iletti. Yıldız oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi. TÜM MANŞETLER