Fenerbahçe için Patrik Schick iddiası

TRANSFERDE sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Roma'nın 23 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick ile temasta olduğu iddia edildi. İddiaya göre Başkan Ali Koç'tan onayı alan Damien Comolli, İtalya'ya giderek Patrik Schick ve Roma ile görüşmelere başladı. Futbolcuyu kiralamak isteyen Fener, Roma'ya teklifini iletti. Yıldız oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.
- Spor
- 27.08.2019
- Gazete
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