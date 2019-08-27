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fırtınası başladı

29 yaşındaki golcü dün ilk antrenmanına çıktı. Attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı

Daniel Sturridge fırtınası başladı
Yılın transferi Daniel Sturridge dün Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı... Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan İngiliz golcü, son bölümde oynanan çift kale maç sırasında ise takımdan ayrı olarak saha kenarında koşu yaptı... 29 yaşındaki yıldız golcünün idmanda attığı goller izleyenleri büyüledi... Antrenman öncesinde ve sonrasında teknik direktör Ünal Karaman ile özel olarak görüşen İngiliz golcü Sturridge'nin Fenerbahçe maçında kadroda olması bekleniyor.

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