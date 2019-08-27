Daniel Sturridge fırtınası başladı

Yılın transferi Daniel Sturridge dün Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı... Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan İngiliz golcü, son bölümde oynanan çift kale maç sırasında ise takımdan ayrı olarak saha kenarında koşu yaptı... 29 yaşındaki yıldız golcünün idmanda attığı goller izleyenleri büyüledi... Antrenman öncesinde ve sonrasında teknik direktör Ünal Karaman ile özel olarak görüşen İngiliz golcü Sturridge'nin Fenerbahçe maçında kadroda olması bekleniyor.
- Spor
- 27.08.2019
- Gazete
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