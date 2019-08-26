Trabzon’un penaltısı verilmedi

Trabzonsporlu Ekuban'ın Yeni Malatya maçının ilk yarısında rakip ceza sahasında Mina tarafından düşürlüdüğü pozisyonda hakem Koray Gençerler oyunu devam ettirdi. Pozisyonla ilgili tüm hakem hocaları "Penaltı" yorumunda birleşirken, Gençerler'in pozisyonu es geçmesi kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Ayrıca hakemin pozisyonda VAR'dan yardım almaması da tepki çekti.
- Spor
- 26.08.2019
- Gazete
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