FENER şovla başladı... Geçen sezon taraftarlarını adeta kahreden Sarı-Lacivertliler ilk haftanın kapanış maçında Gazişehir'i Kadıköy'de 5-0 yendi. Kanarya oynadığı futbolla da adeta gövde gösterisi yaptı. Ersun Yanal'ın ekibi maça adeta fırtına gibi başladı.
MOSES 2. PENALTIYI KAÇIRDI
7. dakikada Fener penaltı kazandı. Moses topu ağlara yolladı: 1-0. 5 dakika sonra Arda Kardeşler yine beyaz noktayı gösterdi. Moses bu kez kaleci Günay'ı geçemedi
VEDAT'TAN MÜKEMMEL GOL
17'de Vedat Muriç harika bir golle skoru 2-0 yaptı. 20. dakikada maçta 3. penaltı kararı çıktı. Kaptan Emre Belözoğlu farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
OFSAYT KARARINI VAR BOZDU
76. dakikada Moses'ın asistinde Dirar topu ağlara yolladı. Yardımcı ofsayt kaldırdı ama VAR'dan gol kararı çıktı: 4-0. 88. dakikada genç Ferdi Kadıoğlu perdeyi kapattı: 5-0.
TAM 2.5 YIL SONRA 45'TE 3 PENALTI
DÜNKÜ maçın ilk yarısında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Fenerbahçe ilk yarıda 3 penaltı birden kazandı. Süper Lig'de son olarak 10 Aralık 2017'de Osmanlı-Alanya maçının ilk yarısında 3 kez penaltı kararı verilmişti.
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