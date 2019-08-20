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Gazişehir'e fark attı... 123 hafta sonra zirveye çıktı

Sarı-Lacivertliler 35 maç sonra 5 gol attı... 123 hafta sonra zirveye çıktı. Kanarya, Moses (pen), Vedat ve Emre (pen) ile 24 dakikada 3-0'ı buldu. İlk yarıda Moses'la bir penaltı daha kaçıran F.Bahçe, Dirar ve genç Ferdi ile farka koştu.

Oh be! Fener varmış

FENER şovla başladı... Geçen sezon taraftarlarını adeta kahreden Sarı-Lacivertliler ilk haftanın kapanış maçında Gazişehir'i Kadıköy'de 5-0 yendi. Kanarya oynadığı futbolla da adeta gövde gösterisi yaptı. Ersun Yanal'ın ekibi maça adeta fırtına gibi başladı.

MOSES 2. PENALTIYI KAÇIRDI
7. dakikada Fener penaltı kazandı. Moses topu ağlara yolladı: 1-0. 5 dakika sonra Arda Kardeşler yine beyaz noktayı gösterdi. Moses bu kez kaleci Günay'ı geçemedi

VEDAT'TAN MÜKEMMEL GOL
17'de Vedat Muriç harika bir golle skoru 2-0 yaptı. 20. dakikada maçta 3. penaltı kararı çıktı. Kaptan Emre Belözoğlu farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.​

OFSAYT KARARINI VAR BOZDU
76. dakikada Moses'ın asistinde Dirar topu ağlara yolladı. Yardımcı ofsayt kaldırdı ama VAR'dan gol kararı çıktı: 4-0. 88. dakikada genç Ferdi Kadıoğlu perdeyi kapattı: 5-0.

TAM 2.5 YIL SONRA 45'TE 3 PENALTI
DÜNKÜ maçın ilk yarısında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Fenerbahçe ilk yarıda 3 penaltı birden kazandı. 'de son olarak 10 Aralık 2017'de Osmanlı-Alanya maçının ilk yarısında 3 kez penaltı kararı verilmişti.

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