VE Daniel Sturridge bitiyor... Trabzonspor uzun süredir peşinde olduğu İngiliz forveti kadrosuna katıyor. Önceki gün önce İstanbul'a ardından da Trabzon'a gelen Sturridge'in annesi ve amcası olumlu rapor verdi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu camiaya müjdeyi verdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

BÜLBÜLOĞLU "Sturridge ve ailesi Trabzon'a geldi. Geldiğine göre zaten transfer olacak gibi duruyor. Görüşmeler olumlu geçti. Nihayete vardı. 3 yıllık kontrat olacak gibi duruyor" dedi.

ÇOK KARİYERLİ BİR OYUNCU

STURRIGDE'in ailesinin Trabzon'dan çok etkilendiğini söyleyen Bülbüloğlu, "Bonservisi elinde. Çok kariyerli bir oyuncu. Teknik heyetimiz faydalı olacağına inanıyor" diye konuştu.

Fotoğraf çekip not tuttular

ÖNCEKİ gün Sparta Prag maçını izleyen Sturridge'in annesi ve amcasının bol bol fotoğraf çekip not tutması dikkatleri çekti.