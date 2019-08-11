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’de son raunt! Everton'a son teklifini yapacak...

ve ’un yanına bir golcü daha eklemek isteyen , ler’e son bir teklif daha yapacak...Yönetimin kısa bir süre içinde 29 yaşındaki yıldız oyuncunun ini bitirmesi bekleniyor.

Oumar Niasse’de son raunt
Trabzon 'den vazgeçemiyor... Bordo-Mavililer, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth'un yanına bir golcü daha etmekte kararlı... 'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Bordo- Mavililer, Niasse için Everton'a yeni bir teklif yapacak.



NIASSE DE GELMEK İSTİYOR
İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir araya gelecek Trabzonspor Yönetimi'nin birkaç gün içinde transferi bitirmesi bekleniyor. 29 yaşındaki golcü de 'a gelmeye sıcak bakıyor.



EVERTON KOLAYLIK YAPACAK
Everton'da mutsuz olan Oumar Niasse'nin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Everton da onun gidişi için kolaylık yapacak.


SÜPER LİG'DE 12 GOLÜ VAR
Kariyerinde 165 maça çıkan Senegalli golcü, 58 kez fileleri havalandırdı. 27 kez de asist yaptı. Niasse, 'de 34 maçta 12 gol attı.

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