Trabzon Oumar Niasse'den vazgeçemiyor... Bordo-Mavililer, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth'un yanına bir golcü daha transfer etmekte kararlı... Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Bordo- Mavililer, Niasse için Everton'a yeni bir teklif yapacak.
NIASSE DE GELMEK İSTİYOR
İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir araya gelecek Trabzonspor Yönetimi'nin birkaç gün içinde transferi bitirmesi bekleniyor. 29 yaşındaki golcü de Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
EVERTON KOLAYLIK YAPACAK
Everton'da mutsuz olan Oumar Niasse'nin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Everton da onun gidişi için kolaylık yapacak.
SÜPER LİG'DE 12 GOLÜ VAR
Kariyerinde 165 maça çıkan Senegalli golcü, 58 kez fileleri havalandırdı. 27 kez de asist yaptı. Niasse, Süper Lig'de 34 maçta 12 gol attı.
NIASSE DE GELMEK İSTİYOR
İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir araya gelecek Trabzonspor Yönetimi'nin birkaç gün içinde transferi bitirmesi bekleniyor. 29 yaşındaki golcü de Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
EVERTON KOLAYLIK YAPACAK
Everton'da mutsuz olan Oumar Niasse'nin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Everton da onun gidişi için kolaylık yapacak.
SÜPER LİG'DE 12 GOLÜ VAR
Kariyerinde 165 maça çıkan Senegalli golcü, 58 kez fileleri havalandırdı. 27 kez de asist yaptı. Niasse, Süper Lig'de 34 maçta 12 gol attı.
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