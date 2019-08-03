Bugünkü
Takvim

Sturridge sürekli süre istiyor!

Fırtına  ile maddi konularda anlaştı. Ancak yıldız golcü 'dan sürekli süre istiyor. Bu gelişme üzerine Bordo-Mavili yöneticiler den vazgeçme noktasına geldi.

Sturridge sürekli süre istiyor!
Fırtına ile maddi konularda anlaştı. Ancak yıldız golcü 'dan sürekli süre istiyor. Bu gelişme üzerine Bordo-Mavili yöneticiler den vazgeçme noktasına geldi.

İngiliz golcü Daniel Sturridge şu anda ABD'de sevgilisiyle birlikte tatil yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSturridge sürekli süre istiyor!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri