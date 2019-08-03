Sturridge sürekli süre istiyor!

Fırtına Daniel Sturridge ile maddi konularda anlaştı. Ancak yıldız golcü Trabzonspor'dan sürekli süre istiyor. Bu gelişme üzerine Bordo-Mavili yöneticiler transferden vazgeçme noktasına geldi.
İngiliz golcü Daniel Sturridge şu anda ABD'de sevgilisiyle birlikte tatil yapıyor.
İngiliz golcü Daniel Sturridge şu anda ABD'de sevgilisiyle birlikte tatil yapıyor.
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