Diego Reyes’i Reims istedi

AUDI Cup'ta yaptığı hatalarla Benzema'ya hat-trick yaptıran Reyes'e sürpriz bir talip çıktı. Stoper arayışlarını sürdüren Fransız ekibi Reims'in Diego Reyes'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Reyes'i Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği belirtiliyor.
- Spor
- 03.08.2019
- Gazete
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