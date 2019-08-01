Luyindama’ya izin yok

Cimbom, Christian Luyindama'nın bonservisini geçtiğimiz günlerde 5 milyon Euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
11 MİLYON EURO VERDİLER
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'in 11 milyon Euro'luk teklifine Galatasaray'ın "Oyuncumuzu satmak istemiyoruz" dediği öğrenildi.
11 MİLYON EURO VERDİLER
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'in 11 milyon Euro'luk teklifine Galatasaray'ın "Oyuncumuzu satmak istemiyoruz" dediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.