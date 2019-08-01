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Luyindama’ya izin yok
Cimbom, Christian Luyindama'nın bonservisini geçtiğimiz günlerde 5 milyon Euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.

11 MİLYON EURO VERDİLER
ekibi Burnley'in 11 milyon Euro'luk teklifine 'ın "Oyuncumuzu satmak istemiyoruz" dediği öğrenildi.

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