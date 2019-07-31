Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a transferinden sonra herkes Quaresma'nın durumunu merak ediyordu. Portekizli'nin Avcı'nın sistemine uygun olmadığı konuşulurken "Hoca, Quaresma'yı gönderir" yorumları yapılmıştı.
GERÇEK BİR PROFESYONEL
Ancak Quaresma'nın antrenmanlardaki müthiş hırsı ve performansı tecrübeli teknik adamı çok şaşırttı. Avcı yakın çevresine "Quaresma gerçek bir profesyonel" dedi.
AVUSTURYA'DA ÖZEL GÖRÜŞME
Quaresma'nın bu sezon en büyük silahlarından biri olacağını belirten Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Avusturya kampında Portekizli yıldız ile bir toplantı yaptığı öğrenildi.
ABDULLAH AVCI İLE ARASI ÇOK İYİ
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Quaresma performansı ile göz doldurdu. Portekizli yıldız ile Avcı'nın arasının çok iyi olması dikkatlerden kaçmadı.
FİKRET ORMAN'LA DA BUZLAR ERİDİ
Hazırlık kampı öncesi Başkan Fikret Orman'la medyada yer alan haberler dolayısıyla sorun yaşayan Quaresma, bu problemi de çözdü.
GERÇEK BİR PROFESYONEL
Ancak Quaresma'nın antrenmanlardaki müthiş hırsı ve performansı tecrübeli teknik adamı çok şaşırttı. Avcı yakın çevresine "Quaresma gerçek bir profesyonel" dedi.
AVUSTURYA'DA ÖZEL GÖRÜŞME
Quaresma'nın bu sezon en büyük silahlarından biri olacağını belirten Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Avusturya kampında Portekizli yıldız ile bir toplantı yaptığı öğrenildi.
ABDULLAH AVCI İLE ARASI ÇOK İYİ
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Quaresma performansı ile göz doldurdu. Portekizli yıldız ile Avcı'nın arasının çok iyi olması dikkatlerden kaçmadı.
FİKRET ORMAN'LA DA BUZLAR ERİDİ
Hazırlık kampı öncesi Başkan Fikret Orman'la medyada yer alan haberler dolayısıyla sorun yaşayan Quaresma, bu problemi de çözdü.
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