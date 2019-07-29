Bugünkü
Takvim

sol bek arayışında 2 isim üzerinde yoğunlaştı! Favori Durmisi plase

Kartal Rıza Durmisi için ’ya yeni bir teklif daha yaptı. Siyah-Beyazlılar Durmisi olmazsa bu kez seçeneğini devreye sokacak. defteri de kapanmadı.

Favori Durmisi plase Collins
Beşiktaş de sol bek üzerinde yoğunlaştı. Douglas transfer ederek sağ bek pozisyonunu sağlama alan Siyah- Beyazlı yönetim gözünü bu kez sol beke çevirdi. Yönetim Rıza Durmisi ve Collins'ten birini bitirmek için kulüpleriyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

İLK HEDEF DANİMARKALI YILDIZ
İlk hedefi 'da oynayan Rıza Durmisi olarak belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim kulübüyle olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan Danimarkalı oyuncuyu kiralamak için büyük uğraş veriyor.



YENİDEN GÖRÜŞME YAPILACAK
Lazio'da geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen yıldız oyuncu için yapılan ilk tekliften bir sonuç alamayan yönetimin İtalyan kulübüyle bu hafta yeni bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.



PADERBORN'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Beşiktaş Rıza Durmisi'nin dışında 'da forma giyen için de görüşmelerini sürdürüyor. Bu iki futbolcudan biri olmaması ihtimaline karşılık defteri de kapanmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş sol bek arayışında 2 isim üzerinde yoğunlaştı! Favori Durmisi plase Collins
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri