Cimbom Avusturya'daki çalışmalarına dün de devam etti.
DAVALA DA OYNADI
11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği olunca Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş sahada yer aldı. Ümit Davala sağ açıkta, Hasan Şaş ise orta sahada ön libero olarak görev yaptı. Şaş, Hollandalı yıldız oyuncu Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı. Nagatomo attığı güzel golle Terim ve arkadaşlarından alkış aldı.
AVUSTURYA'DA KEMİK SESLERİ!
G.Saray Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar çok sert geçiyor. Çünkü forma Aslan'ın ağzında.
Donk Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'a arkadan sert bir müdahale yaptı.
ACIMAK YOK BARTALİ!
G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kondisyoner Bartali ile yaptığı görüşmede, "Çalışmalarda oyunculara acımak yok" dedi.
AVUSTUR YA KAMPININ YILDIZI YUNUS AKGÜN
G.Saray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Avusturya kampında gösterdiği performansla Fatih Terim'in gözüne girdi. Akgün, Anderlecht'in takibinde.
DAVALA DA OYNADI
11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği olunca Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş sahada yer aldı. Ümit Davala sağ açıkta, Hasan Şaş ise orta sahada ön libero olarak görev yaptı. Şaş, Hollandalı yıldız oyuncu Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı. Nagatomo attığı güzel golle Terim ve arkadaşlarından alkış aldı.
AVUSTURYA'DA KEMİK SESLERİ!
G.Saray Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar çok sert geçiyor. Çünkü forma Aslan'ın ağzında.
Donk Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'a arkadan sert bir müdahale yaptı.
ACIMAK YOK BARTALİ!
G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kondisyoner Bartali ile yaptığı görüşmede, "Çalışmalarda oyunculara acımak yok" dedi.
AVUSTUR YA KAMPININ YILDIZI YUNUS AKGÜN
G.Saray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Avusturya kampında gösterdiği performansla Fatih Terim'in gözüne girdi. Akgün, Anderlecht'in takibinde.
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