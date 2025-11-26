Son dakika! Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! Özel Harekat bölgede

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı rehine krizi

ELİNDE SİLAHLA REHİN ALDI



Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Özel Harekat polisi bölgede (Ekran görüntüsü)



ÖZEL HAREKAT BÖLGEDE



Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi.