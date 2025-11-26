Son dakika! Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! Özel Harekat bölgede
Son dakika haberi! Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi yaşanıyor. Üniversitede çalışan bir personelin elindeki silahla başka bir personeli rehin aldığı bildirildi. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.
ELİNDE SİLAHLA REHİN ALDI
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.
ÖZEL HAREKAT BÖLGEDE
Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi.
OKUL BOŞALTILDI KESKİN NİŞANCILAR ÇATIDA
Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.