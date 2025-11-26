CANLI | Başkan Erdoğan'dan 11. Tıp Kurultayı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum. Katılımcılarımıza Başkent Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



İnsanın sağlıklı, özgür ve onurlu bir hayat sürmesinden daha kıymetli bir şey yoktur.