Roma İspanyol kaleci Lopez’i transfer etti

İtalyan devi Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun bonservisi için Betis'e 23.5 milyon Euro ödenecek. Lopez geçen sezon 35 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.