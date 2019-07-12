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Roma İspanyol kaleci Lopez’i transfer etti

Roma İspanyol kaleci Lopez’i transfer etti
İtalyan devi Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncunun bonservisi için Betis'e 23.5 milyon Euro ödenecek. Lopez geçen sezon 35 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.

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