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Ve Kartal sahaya indi

Siyah-Beyazlılar yeni sezonu yönetimindeki idmanla açtı.

Ve Kartal sahaya indi
Beşiktaş 2019-20 sezonunu dün yaptığı idmanla açtı... Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk çalışmasını yapan Siyah-Beyazlılar, 11 Temmuz'a kadar Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürecek. 13-22 Temmuz tarihleri arasında ise TFF'nin Riva Tesisleri'nde çalışacak. 25 Temmuz tarihinde Avusturya'nın Saalfelden kentine geçecek olan Beşiktaş 4 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

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