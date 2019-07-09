Ve Kartal sahaya indi

Beşiktaş 2019-20 sezonunu dün yaptığı idmanla açtı... Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk çalışmasını yapan Siyah-Beyazlılar, 11 Temmuz'a kadar Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürecek. Beşiktaş 13-22 Temmuz tarihleri arasında ise TFF'nin Riva Tesisleri'nde çalışacak. 25 Temmuz tarihinde Avusturya'nın Saalfelden kentine geçecek olan Beşiktaş 4 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
- Spor
- 09.07.2019
- Gazete
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